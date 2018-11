Minister Emilewicz: Afera KNF to jakiś wypadek przy pracy

"System bankowy jest bezpieczny. Odejście przewodniczącego KNF nie kończy tematu, bo musimy wyjaśnić, co się wydarzyło. Jestem bardzo ciekawa, co wydarzyło się między marcem a listopadem"- powiedziała szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.

Kowalczyk na początku ubiegłego roku został powołany do rady nadzorczej warszawskiej giełdy, czyli do Rady Giełdy. Formalnie zgłosił go na to stanowisko bank PKO BP, kierowany przez Zbigniewa Jagiełłę. PKO BP przesłało oświadczenie, z którego wynika, że bank rzeczywiście zgłosił do rady Kowalczyka, jednak prawnik został wybrany na to stanowisko głosami Skarbu Państwa. Głosami dysponowało wówczas dawne Ministerstwo Rozwoju, kierowane wtedy przez Morawieckiego.