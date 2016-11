Minister Błaszczak o 'marnej jakości poprzedniego rządu' i audycie BOR

reklama

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak rozmawiał wczoraj wieczorem w TVP Info na temat audytu BOR. Pracę poprzedniej grupy rządzącej ocenia bardzo ostro i zauważa liczne zaniedbania w tamtym okresie.

Minister zwrócił uwagę na to, że działania BOR kierowane były przez osoby niekompetentne, w związku z czym koniecznie są ogromne zmiany w Biurze Ochrony Rządu:

„To, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku i co działo się później świadczy o marnej jakości poprzedniego rządu. Nie wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej kładzie się cieniem na to wszystko, co działo się przez 8 lat”

O konsekwencjach, które wyciągnąć ma prokuratura wobec osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy powiedział:

„Nie ulega żadnej wątpliwości, że odpowiedzialni za zaniedbania żadnych konsekwencji nie ponieśli”

Minister Błaszczak odniósł się również do faktu, że szef BORu był awansowany przez poprzedniego prezydenta, Bronisława Komorowskiego:

„Co świadczy o tym, że poprzednia władza nie miała woli, żeby wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej”

dam/TVP.Info,Fronda.pl

16.11.2016, 8:30