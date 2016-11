Minister Bartosz Kownacki uchyla rąbka tajemnicy w sprawie zakupów MON-u

reklama

Minister Bartosz Kownacki uchyla rąbka tajemnicy w sprawie zakupów "MON będzie kupować śmigłowce wielozadaniowe, ale w różnych postępowaniach".

Wiceszef resortu MON stwierdził, że celem nie jest budowa wspólnej platformy dla śmigłowców wielozadaniowych.



''Można kupić dobre śmigłowce dla wojsk specjalnych i dobre śmigłowce do transportu żołnierzy. Dzięki temu są one tańsze, ponieważ nie muszą być one przerabiane i dostosowywane do różnych wymagań. (…) Zauważmy, że jak coś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Taki śmigłowiec nie spełnia wszystkich wymagań''

— wyjaśniał w Telewizji Trwam Bartosz Kownacki.

Wiceminister obrony narodowej podkreślił, że Polska wciąż stoi na stanowisku, że zakup śmigłowców wielozadaniowych jest niezbędny, ale odbędzie się to w różnych postępowaniach.

Bartosz Kownacki podkreślił, że zakup francuskich Caracali, wiązałby się ze zwolnieniami w fabrykach w Świdniku i Mielcu.

''Mamy zakłady w Mielcu i Świdniku, które produkują śmigłowce. Rok temu mówiliśmy, że należy ostrożnie podchodzić do propozycji francuskiej, a jeżeli już to musi być ona bardzo dobrą ofertą gospodarczą. Wprowadzenie śmigłowca Caracal powodowało, że przez najbliższe lata to francuskie śmigłowce byłyby kupowane, a jednocześnie nie byłoby tutaj zakładów produkcyjnych, a byłaby tylko montownia. (…) Byłyby kolejne zwolnienia w Świdniku i Mielcu, a na to nie mogliśmy sobie pozwolić. Trzeba robić wszystko, aby państwo mogło korzystać z tych śmigłowców, które produkowane są w tym państwie''

— stwierdził wiceszef MON.

Uzasadniał też, że tak poważny zakup jak śmigłowce szturmowe musi wiązać się z rozwojem obrony przeciwlotniczej.

''Jeżeli nie mamy obrony przeciwpowietrznej to taki śmigłowiec, który kosztuje ogromne pieniądze może utrzymać się w powietrzu przez kilka minut. Potrzebujemy innych systemów obronnych. Co z tego, że kupimy śmigłowce szturmowe, skoro swoją zdolność bojową będą mogły utrzymać w powietrzu przez kilka minut, bo zostaną zestrzelone''

— tłumaczył wiceminister.

Wspomniał też o pomyśle i planach budowania śmigłowców wspólnie z Ukrainą.

''Jeżeli ktoś śmieje się z tego (…) to najwidoczniej tylko dlatego, aby zaszkodzić polskiej gospodarce i polskiemu przemysłowi. Dzisiaj Amerykanie i Niemcy korzystają z tych doświadczeń, które są na Ukrainie. My też powinniśmy z tych doświadczeń korzystać''

