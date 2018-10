Minister Anna Zalewska o Tęczowym Piątku: Może wkroczyć prokuratura

Minister Anna Zalewska wskazuje, że jeżeli dyrektorzy szkół organizują w swoich placówkach tzw. Tęczowy Piątek z pominięciem procedur, to znaczy: nie pytając o zgodę rodziców, to sprawa może skończyć się w prokuraturze. ,,Niezapytanie rodziców o zgodę jest złamaniem prawa. My tego nie możemy tolerować'' - deklaruje.

,,Wiele przepisów prawa oświatowego, jak również podstawy programowe, są tak skonstruowane, żeby szkoła była neutralna. Nie widzę możliwości, żeby jakikolwiek dyrektor bez wiedzy kuratora i rodziców – po sprawdzeniu przez ekspertów tego co organizacje chcą dostarczać uczniom – zgodził się na to, żeby taka akcja mogła się w szkole odbyć'' - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl minister Anna Zalewska.

Minister wskazuje, że jeżeli okaże się, iż bez wiedzy rodziców doszło w szkole do organizacji tzw. Tęczowego Piątku, to należy niezwłocznie zawiadomić o sprawie kuratorium, a to umożliwi prokuraturze zająć się sprawą. ,,Niezapytanie rodziców o zgodę, już jest złamaniem prawa oświatowego. My tego nie możemy tolerować'' - podkreśla Zalewska.