Minister Andruszkiewicz zapowiada walkę z patostreamerami

Bizon 18.1.19 17:59

Jest to błazenada. Nie tyle sama inicjatywa, co podjęcie się tej działalności przez tego pana. Sugeruję posłuchać, co na jego temat do powiedzenia mają obecnie jego byli koledzy z Ruchu Narodowego. Zresztą w pełni popieram ich zdanie. Ten pan jest dość młody, a zdążył już zaliczyć Ruch Narodowy, Kukiz 15, Wolnych i Solidarnych, a teraz PiS. Zresztą przymilał się do PiS w ostatnich miesiącach tak bardzo, że aż wazelina ciekła po ekranach telewizorów. Potrafił koniunkturalnie prezentować swoje całkiem nowe poglądy. Dla mnie taki przesyt wazeliny w ustach polityków, którzy później za taką postawę otrzymują coś w zamian, to również patostream. Jeśli Morawiecki myślał, że ruch z Andruszkiewiczem zapewni PiS poparcie środowisk narodowych to się gruby mylił. Jako Polak patriota popieram koalicję patriotyczną Winnickiego, Brauna i Korwina.