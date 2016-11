Mini Traktat o tym, jak zrobić omlet

Omlet można jeść z warzywami, mięsem, owocami i owocami morza. Właściwie ze wszystkim. Łatwo tu eksperymentować, bo trudno coś zepsuć. Jak zatem przygotować to nieskomplikowane danie? Oto poradnik.

Jak zrobić omlet?

Generalna zasada przyrządzania omleta głosi, że na jedną porcję najlepiej zużyć trzy jajka. Dwa w zupełności jednak wystarczą, jeśli omlet ma być jednym z elementów posiłku, ale już cztery mogą sprawić, że przyrządzenie potrawy stanie się problematyczne. Jajka powinny być świeże, ale nie świeżo wyjęte z lodówki, tylko w temperaturze pokojowej. Zasadniczo białka oddziela się od żółtek i ubija osobno, żeby uzyskać większą objętość masy. Niektórzy lubią dodać do niej mleko, ale łyżka zimnej wody, na przykład gazowanej, zamiast niego sprawi, że omlet będzie lżejszy i bardziej puszysty. Podobny efekt daje posolenie go dopiero na talerzu.

Patelnia powinna być rozgrzana na tyle, żeby wrzucony na nią tłuszcz natychmiast zaskwierczał. Niesolone, sklarowane masło sprawi, że omlet będzie mniej lepki niż w przypadku użycia oleju. Po przełożeniu na patelnię masy jajecznej, należy rozprowadzić ją po całej gorącej powierzchni. Czas smażenia zależy od preferencji w kwestii faktury omletu. Absolutne minimum to jednak przynajmniej dwie, trzy minuty od momentu wrzucenia jajek na patelnię. Potem można, choć nie trzeba, przewrócić omlet na drugą stronę. Czasem wystarczy przykryć patelnię pokrywką i trzymać całość na ogniu nieco dłużej.

W chwili nakładania dodatków, masa jajeczna powinna być prawie gotowa, ale wciąż jeszcze lekko wilgotna. Należy wówczas zdjąć patelnię z ognia - omlet będzie "dochodził" jeszcze przez kilka minut. Jeśli przepis zakłada użycie startego żółtego sera, teraz jest najlepszy moment, by posypać nim powierzchnię omletu. Następnie należy umieścić na nim dodatki, rozprowadzając je od środka ku brzegom patelni.

Jeśli chodzi o składanie omletu, istnieją trzy zasadnicze szkoły. Pierwsza w ogóle nie przyjmuje do wiadomości, że omlet można składać i w tym przypadku dodatki są podane po prostu na płaskiej powierzchni. Druga metoda to proste złożenie na pół. Trzecia technika zaś jest najbardziej wyrafinowana i często samo użycie jej wystarczy, by posiłek nabrał cech bardziej odświętnego. Polega na tym, że omlet z dodatkami składa się z każdej strony w jednej trzeciej do środka tak, by przypominał kopertę.

Dla wzbogacenia smaku i wyglądu potrawy, można posmarować gotowy omlet odrobiną stopionego masła.

Omlet możesz przygotować z warzywami, mięsem, owocami i owocami morza. Właściwie ze wszystkim. Łatwo tutaj eksperymentować, bo jest to jedna z najłatwiejszych potraw. Omlet lub frittata (a zwłaszcza to drugie!) to świetny sposób na wykorzystanie resztek z obiadu. Niezależnie od rodzaju wybranych dodatków, powinny one być lekko ciepłe, acz nie gorące. Jeśli chodzi o warzywa, to można wykorzystać te surowe, chrupiące, ale większość osób woli je wcześniej nieco podsmażyć lub zblanszować. Ilość dodatków zależy od indywidualnych preferencji, ale nie należy przesadzać, zwłaszcza jeśli omlet ma być złożony. Jego apetycznie złocisty kolor wspaniale dopełni posypka ze świeżego siekanego szczypiorku lub natki pietruszki. Warto wszystkie sosy i dodatki przygotować zawczasu, żeby mieć pewność iż potrawa zostanie podana na gorąco.

A co to jest frittata i czym różni się od omletu? Po pierwsze, frittata była pierwsza. Po drugie zaś, w przypadku omletu dodatki są w niego zawinięte lub podane na wierzchu. Frittata natomiast to masa jajeczna wymieszana z dodatkami i dopiero wówczas smażona. Frittata jest też często podawana w temperaturze pokojowej, dzięki czemu świetnie nadaje się na brunch lub posiłek w większej grupie.

Należy bowiem pamiętać, że omlety robi się raczej pojedynczo i jeśli w planach jest podanie ich kilku osobom, to albo trzeba uprzedzić, że stołownicy nie będą jedli w tym samym czasie, albo w ruch pójść musi kilka patelni naraz.

Frittatę można wykończyć, zapiekając wstępnie usmażone danie w zawczasu rozgrzanym piekarniku. Należy jednak zaopatrzyć się w patelnię, którą można do niego bezpiecznie wstawić. Zarówno w przypadku frittaty, jak i omletu, patelnia powinna być nieprzywierająca i dość duża, by pomieścić całą przygotowaną masę jajeczną. Grube dno pozwoli równomiernie rozprowadzić ciepło, a gładka, nieporysowana powierzchnia uchroni potrawę przed przywieraniem. Dla tych, którzy mają problemy z przewracaniem omletów na drugą stronę, wymyślono specjalne, dwustronne patelnie.

Osoby na diecie niskocholesterolowej wcale nie muszą rezygnować z jedzenia omletów. Te, podobnie jak frittaty, przyrządzić można, używając samych białek. Dla uzyskania pełniejszego koloru, można wrzucić do masy odrobinę kurkumy, a smak wzbogacić przyprawami lub doborem wyrazistych dodatków. Jeśli chodzi natomiast o dietę wysokobiałkową lub niskowęglowodanową, omlety i frittaty to w obu tych przypadkach doskonały wybór!

Barbara Ciastoń

