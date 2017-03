Min. Zieliński do posłów PO: Dziś macie usta pełne haseł, a zostawiliście nam państwo teoretyczne

reklama

źr. zdj. Youtube reklama

Na wniosek parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej zwołano dziś w Sejmie posiedzenie sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Posiedzenie dotyczyło wypadków z udziałem najważniejszych osób w państwie oraz funkcjonowania Biura Ochrony Rządu. Uczestniczyli w nim m.in. wiceminister spraw wewnętrznych, Jarosław Zieliński oraz wiceminister obrony narodowej, Tomasz Szatkowski.

Członkowie rządu PiS byli nieustannie atakowani przez posłów PO. Politykom opozycji ostro odpowiedział sekretarz stanu w MSWiA, Jarosław Zieliński.

"Zostawiliście nam w spadku państwo teoretyczne. Dziś macie pełne usta haseł. Po przejęciu odpowiedzialności za państwo, przeprowadziliśmy audyt w BOR. To była kondycja BOR po 8 latach waszej władzy. To była ogromna skala zaniechań i zaniedbań"- podkreślił wiceszef MSWiA. Zieliński poinformował jednocześnie o pracach nad głębszą reformą Biura Ochrony Rządu. Przypomniał, że pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się podczas wspólnej konferencji wiceszefa MSWiA z ministrem spraw wewnętrznych, Mariuszem Błaszczakiem. "Tuż po wypadku w Oświęcimiu powiedzieliśmy, że w ciągu miesiąca powstanie roboczy projekt w ramach ministerstwa, który będzie następnie skierowany do dalszych prac i uzgodnień po to, żeby przygotować nową ustawę o BOR".- podkreślił Zieliński.

Jak dodał wiceminister, zmieniona zostanie zapewne nazwa tej służby. Nowa nie jest jeszcze jednoznacznie określona, jednak nazwa robocza to Narodowa Służba Ochrony.

JJ/300Polityka, Telewizja Republika, Fronda.pl

8.03.2017, 16:30