Min. Rafalska odsłania kulisy programu 'Za Życiem'

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej w Nowym Targu poinformowała o postępie prac nad rządowym programem "Za Życiem".

Program wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi zapowiedziała premier Beata Szydło po tym, jak Sejm odrzucił projekt ustawy "Stop Aborcji".

"Program „Za życiem" w pierwszej kolejności będzie odnosił się do nowo narodzonych dzieci niepełnosprawnych"-zapowiedziała minister Rafalska, zapewniając jednocześnie, że międzyresortowy zespół intensywnie pracuje nad szczegółami programu.

"Na pewno system wymaga równego podejścia do problemu niepełnosprawności, bo są także oczekiwania co dalszego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, edukacji, rehabilitacji"- wyjaśnia szefowa MRPiPS. Rafalska dodaje, że choć szczegółowych informacji na razie nie będzie, pewny jest wzrost świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Minister Rafalska uspokaja również emerytów, że tej grupy nie dotkną żadne niekorzystne zmiany.

"Z całą pewnością można uspokoić, że żadnych rewolucyjnych i niekorzystnych zmian dla emerytów nie będzie". Polityk zapewniła również, że trwają pracę nad prezydenckim projektem przywrócenia wieku emerytalnego do stanu sprzed reformy rządu Donalda Tuska, co w jej ocenie jest kwestią dwóch najbliższych posiedzeń Sejmu.

JJ/TVP Info, Fronda.pl

24.10.2016, 20:45