Min. Rafalska: Niech pieniądze z 500 Plus trafią do rodzin przed świętami

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska zaapelowała do samorządów o sprawną wypłatę świadczeń dla rodzin. Niech pieniądze trafią do rodzin przed świętami - poprosiła minister w piśmie do samorządowców.

W związku z informacjami, jakie otrzymuje od obywateli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o niewypłacaniu przez niektóre urzędy miast i gmin świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, Rafalska zwróciła się do samorządów z apelem o działania umożliwiające jak najszybszą wypłatę świadczeń - "tak, aby przed Świętami Bożego Narodzenia mogły trafić do rodzin".

"Rząd zapewnił środki finansowe na świadczenia wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne w wysokości zgłoszonej przez Państwa urzędy i tylko od Państwa woli i sprawności zależy, czy środki te pozwolą godnie przygotować się rodzinom do Świąt" - podkreśliła Rafalska w piśmie do prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin.

Świadczenia wychowawcze, czyli pieniądze w z programu "Rodzina 500 plus", przysługują wszystkim rodzinom na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Po spełnieniu kryterium dochodowego (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), świadczenie przyznawane jest także na pierwsze dziecko.

