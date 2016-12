Min. Błaszczak: Po zamachu w Berlinie potrzebne dodatkowe siły bezpieczeństwa

reklama

Rzecznik Komendanta Głównego Policji poinformował Polską Agencję Prasową, że szef MSWiA, Mariusz Błaszczak, zwrócił się z do premier Beaty Szydło z wnioskiem, by po zamachu w Berlinie Żandarmeria Wojskowa wsparła polską policję m.in. w patrolowaniu ulic.

"Już praktycznie od momentu, gdy były zamachy we Francji, Belgii utrzymujemy cały czas podwyższoną czujność m.in. w miejscach, gdzie jest dużo osób - w galeriach handlowych, na dworcach. Minister SWiA wystąpi dodatkowo do premier, by działanie policyjne w zakresie stricte policyjnym wspomogła Żandarmeria Wojskowa".- poinformował PAP Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.

Jak dodał, uzasadnione jest to również dużą liczbą zgromadzeń w Warszawie oraz okresem świątecznym, a więc koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia różnego rodzaju okolicznościowych imprez.

"Zachowujmy tę wzmożoną czujność. Nie obawiajmy się informować służb porządkowych o rzeczach, które nas niepokoją"- zaapelował rzecznik KGP do mieszkańców Warszawy.

JJ/PAP, Fronda.pl

20.12.2016, 14:15