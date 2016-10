Miłość bez Cenzury - Ciekawa konferencja w Poznaniu!

reklama

We współczesnym świecie dużo mówi się o kryzysie małżeństwa. Młodzi ludzie coraz rzadziej się na nie decydują, nie wierząc w trwałość związku przypieczętowanego sakramentem.

Z tym problem spróbujemy się zmierzyć w trakcie konferencji pt. "Żyć we dwoje, ale jak? Małżeństwo nie czy tak?". Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 17 października o 20:00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Os. Jana III Sobieskiego 116) w Poznaniu, a poprowadzą je Magdalena i Wiesław Grabowscy.

Państwo Grabowscy są pracownikami Służby Rodzinie, należącej do Ruchu Nowego Życia oraz autorami podręcznika wychowania do życia w rodzinie pt. „Zanim wybierzesz.” Wykładają na konferencjach, kursach dla narzeczonych. Prywatnie są rodzicami trzech dorosłych synów. Magdalena jest też autorką książek "Kobieta warta królestwa" i "Klucze do pokoju" oraz wykładowcą na konferencjach i spotkaniach dla kobiet.

Goście spotkania spróbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mimo wszystko warto zdecydować się na małżeństwo. Jak je budować, by było trwałe i jak dobrze wybrać tę drugą połówkę? I co zrobić, by kiedyś mogli o nas powiedzieć „żyli długo i szczęśliwie”?

Konferencja ta wprowadzi nas do drugiej edycji cyklu spotkań zatytułowanych „Miłość bez Cenzury”. Uczestniczą w nich znane osoby ze świata mediów oraz specjaliści związani z wybranymi tematami dotyczącymi budowania relacji damsko-męskich. Tym razem z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o miłości małżeńskiej: o zasadności zawierania związku małżeńskiego, o komunikacji w małżeństwie, o seksualności i czystości małżeńskiej, o godzeniu rodziny z pracą, o wychowaniu dzieci, o płodności, o wierności itp.

Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy!

Orgaznizator: Duszpasterstwo Akademickie Morasko im. bł. P. G. Frassatiego

10.10.2016, 10:30