Miller opuści Schetynę w europarlamencie

- Zamieszkam w Brukseli, a w Poznaniu będę bardzo często - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Leszek Miller, który dostał się do Parlamentu Europejskiego z wielkopolskiej listy Koalicji Europejskiej.



Były premier Leszek Miller prawdopodobnie zdobędzie mandat europosła w okręgu wielkopolskim – zamierza opuścić Koalicję Europejską i wejść w Parlamencie Europejskim wraz z innymi politykami SLD do frakcji Socjalistów i Demokratów. – Będę konsultował różne rzeczy z kierownictwem mojego ugrupowania w PE – odpowiedział w RMF, odnosząc się do kwestii konsultacji z Grzegorzem Schetyną.