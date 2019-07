Milion różańców dla Wenezueli. Wielka akcja modlitewna!

Akcja „Milion różańców dla Wenezueli” @ROSARIOSPORVZLA to zbiórka datków i białych różańców wysyłanych do Wenezueli, a także wielki wysiłek modlitewny nakierowany na to, by odwrócić tragiczny bieg wydarzeń. Inicjatywa narodziła się bezpośrednio pod wpływem filmu „Teraz i w godzinę śmierci”. Została ona entuzjastyczne przyjęta przez Kościół w Wenezueli, który ogłosił 16 lipca narodowym dniem modlitwy różańcowej na ulicach. Swój udział w publicznej modlitwie na ulicach Caracas zgłosił lider opozycji, uznawany przez czołowe kraje Unii Europejskiej w tym Polskę, za tymczasowego prezydenta Wenezueli Juan Guaido.