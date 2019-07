Miley Cyrus: Nie chcę mieć dzieci, bo zamieniliśmy ziemię w kupę g***a

Katolicka rodzina 17.7.19 20:12

No ale przecież racje powiedziała.

Dzięki specjalistom od PR zatrudnionym przez wielkie korporacje dziś EKOLOGIA widziana jest jak dzieło szatana. Jak tak dalej pójdzie, to wylewanie ścieków do rzek, i wyrzucanie śmieci do lasów będzie traktowane jak katolicka tradycja, którą chce zwalczyć UE.



No i globalna gospodarka, wspaniały twór kapitalizmu, który kompletnie się nie martwi zatruciem środowiska, wielkim wymieraniem gatunków, czy efektem cieplarnianym. Dopóki decydentom woda nie zalewa podwórka, a huragany nie burzą willi, to mają to gdzieś. Ludzie zmarnowali swoją szansę.