Mikołaj Janusz nie reprezentował TVP

Wiesław Kaloryfer 5.2.19 15:53

No biorąc pod uwage jego działalność, z której głównie jest znany, to jest to logiczne. Ba, nawet mało wiarygodne jest przypisywanie mu w tym wypadku działania w imieniu i interesie TVP. Działał w ramach pyta.pl, gdzie też materiał video zaprezentowano. Przypominam, że Jaok ongis pracował w mediach Agory i to w czasie, kiedy na ulicę wychodzili zwolennicy PiSu i pewnego radia z Torunia (to sławne już dziś przedstawianie się starszym słuchaczom radia na ich zgromadzeniu jako dziennikarz TV Trwam przy jednoczesnym pokazywaniu im podrobionej legitymacji prasowej TVN, a potem tłumaczenie dziennikarzowi Radia do mikrofonu - moze to nawet wejście na żywo było - że zrobił to na osobistą prośbę premiera Tuska). To też był performance mający mocne cechy prowokacji (zawsze taki był, raz nawet oberwał za to w japę od K. Szczuki). I jakoś nikt nie wmawiał, że robił to w imieniu swojego pracodawcy Michnika.