Mike Pompeo przestrzega przed ,,za ostrą'' krytyką Izraela

Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo potępił w poniedziałek narastający antysemityzm, m.in. na Bliskim Wschodzie i w Europie, porównując to zjawisko do "przerzutów nowotworowych". Powiedział, że coraz częściej Żydzi są ofiarami ataków w Niemczech i we Francji.