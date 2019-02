Mike Pompeo namawia Polaków do zwrotu mienia pożydowskiego

kamienice w warszawie nie sa tymi kamienicami, które stały przed wojną. Tamte zostały zburzone.

To co widzimy, są to kamienice odbudowane z gruzów, w miejscu i formie przedwojennych.

"Zwrot" się należy tylko i wyłącznie do wartości działki, gruntu terenu NIEUZBROJONEGO.

Za pozostałe straty odpowiada RFN.

