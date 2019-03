Mieszkowskiego bawi 'zbiórka na zabicie Kaczyńskiego'? Szokująca wypowiedź!!!

W ocenie polityka Nowoczesnej, obraz ten stanowi wyraz wolności artystycznej. Padło również pytanie o spektakl "Klątwa", podczas którego jedna z aktorek mówiła, że chciałaby zorganizować zbiórkę na zabójstwo prezesa PiS. To nie jedyna skandaliczna scena bluźnierczego spektaklu gdyż pojawia się tam m.in. scena seksu oralnego z figurą św. Jana Pawła II przy akompaniamencie papieskiego kazania, Mieszkowski, pytany o zbiórkę na zabicie Jarosława Kaczyńskiego, stwierdził, że scena ta była "dowcipna i bardzo przewrotna". Co więcej, w ocenie polityka Nowoczesnej, "publiczność miała dużo radości w związku z tym". Wypowiedź Krzysztofa Mieszkowskiego oburzyła posła PiS, Jana Dziedziczaka.

"Czy pana bawiłaby zbiórka na zabójstwo Pawła Adamowicza, gdyby ją zrobić w teatrze? To byłaby świetna sztuka? Mnie to na przykład gorszy, uważam, że to jest niedopuszczalne, tak samo jak niedopuszczalna jest zbiórka, która tak pana bawi i pan mówi, że to jest świetna sztuka, na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego"-powiedział były wiceszef MSZ, zwracając uwagę również na fakt, że poseł Nowoczesnej chętnie atakuje Kościół Katolicki, ale nie zdobędzie się na odwagę, aby swastykę wpisać np. w gwiazdę Dawida.