Mieszkowski: Tusk reprezentował Niemcy, które uratowały honor polskiego społeczeństwa

"Panie ministrze, ja panu odpowiem, czyim reprezentantem był pan Donald Tusk – Niemców. Proszę to zapamiętać. To Niemcy uratowały honor i dumę polskiego społeczeństwa, a nie polski rząd, niestety. I to jest skandal"-zwrócił się na początku do szefa polskiej dyplomacji, Jacka Czaputowicza, który nakreślił dziś zadania polskiej polityki zagranicznej w 2019 r. Minister odnosił się m.in. do zarzutów opozycji, która krytykowała go za słowa o tym, że Donald Tusk nie był kandydatem Polski na szefa Rady Europejskiej.