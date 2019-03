Mieszkowski na innej orbicie: 500 Plus i ,,trzynastka'' dla emerytów to ,,polityczna pornografia'' i ,,koniec demokracji''

„Dlaczego nie ma 500 zł dla ludzi niepełnosprawnych? Dlaczego nie ma pieniędzy dla pielęgniarek? Dlaczego nie ma pieniędzy dla nauczycieli? To jest po prostu pornografia polityczna, którą uprawa Kaczyński” - takie określenie padło dziś z ust znanego już chyba wszystkim posła Nowoczesnej, Krzysztofa Mieszkowskiego.

Do skandalicznych i kuriozalnych wypowiedzi tego parlamentarzysty zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Niemniej jednak, słowa takie jak zacytowane powyżej, wciąż szokują. W dalszej części swojej wypowiedzi posła na antenie Superstacji słyszymy:

„To propozycje niemoralne, są elementem manipulowania wyborcami w Polsce. To odbieranie podmiotowości polskiemu społeczeństwu. Jarosław Kaczyński prowadzi do degradacji demokracji, do jej końca”.