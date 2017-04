Mieszkanie plus - ruszają tanie mieszkania dla rodzin!

reklama

W tej chwili mamy do dyspozycji 5 mld złotych na program Mieszkanie plus - powiedział PAP prezes BGK Nieruchomości, Mirosław Barszcz. Dodał, że to dopiero początek i potencjał inwestycyjny funduszu może wynieść docelowo nawet kilkadziesiąt miliardów złotych.



BGK Nieruchomości zarządza funduszem odpowiedzialnym za część komercyjną programu Mieszkanie plus. Do tej pory BGKN podpisał ponad 70 umów na budowę mieszkań w ramach programu. Budynki powstaną na łącznym obszarze 220 ha, chodzi o prawie 20 tys. lokali.



Pod koniec tego roku przewidywane jest oddanie pierwszych mieszkań w jednej z gmin. Jak zapowiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński na początku kwietnia w Sejmie, "intensyfikacja tego programu nastąpi w przyszłym roku". Uchwałę ws. Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM), którego jedną ze składowych jest program Mieszkanie plus, rząd przyjął 27 września 2016 roku.



Zakłada ona zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach oraz poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywności energetycznej. Zgodnie z programem Mieszkanie plus, powstaną m.in. tanie mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz w mieszkaniu na wynajem, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, ma wynieść od 10 do 20 zł za mkw.



W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12-24 zł za mkw. W programie preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele.

21.04.2017, 13:40