Mieszkańcy Nadarzyna nie chcą koncertu Natalii Przybysz

Mieszkańcy jednej z podwarszawskich miejscowości napisali petycję do wójta gminy o odwołanie koncertu Natalii Przybysz. Piosenkarka, która "zabłysnęła" wyznaniem o aborcji ma 19 listopada wystąpić w Nadarzynie.

Koncert ma odbyć się w nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Mieszkańcy nie chcą, by osoba, która przyznaje się do zabicia swojego trzeciego dziecka, zanim się urodziło, ponieważ ie chciała "wracać do pieluch" i... powiększać mieszkania, a ponadto nie widzi w tym nic złego, występowała w miejscu, gdzie bawią się dzieci.

"Nie godzi się osobie takiej udostępniać pomieszczeń należących do społeczeństwa gminy Nadarzyn. W tych pomieszczeniach, w których ma przebywać dzieciobójczyni, zazwyczaj bawią się i uczą nasze dzieci. Takie działanie to wstyd i hańba dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury i dla gminy Nadarzyn!"

Internauci, którzy przygotowali petycję, zarzucają Natalii Przybysz, że tym "odważnym" wyznaniem promuje swoją płytę.

ajk/Fronda.pl

1.11.2016, 16:35