Mieli 8 lat na pomoc niepełnosprawnym. Odzywają się dopiero teraz. Internauci bezlitośni dla PO

Haniebne zachowanie Platformy Obywatelskiej. Mimo, że przez dwie kadencje mieli mnóstwo czasu i okazji, aby poprawić byt osób niepełnosprawnych w Polsce, dopiero teraz opracowują „pakiet rozwiązań”. To widać gołym okiem – PO usiłuje grać sprawą osób niepełnosprawnych przeciwko PiS.

Gdyby Platformie rzeczywiście zależało na dobru osób niepełnosprawnych – miała 8 lat na to, aby coś w tej kwestii zmienić. Mimo, że rząd PiS stara się poprawić sytuację niepełnosprawnych, „Gabinet Cieni” PO wykorzystuje to jako okazję do politycznej gry. Na profilu Platformy zamieszczono dziś taki wpis:

„Gabinet Cieni zajmował się dziś m.in . sytuacją opiekunów osób z niepełnosprawnościami i przygotowaniem pakietu rozwiązań”.

Internauci słusznie zauważają, że PO miała na to mnóstwo czasu. Pojawiają się zatem komentarze takie, jak poniższe:

„GDZIE BYLIŚCIE PRZEZ 8 LAT? Teraz to możecie nawet napisać 1000 pakietów... zjeść 1000 kotletów i tak to będzie bajka!”

i dalej:

„Chyba o trzy lata za późno. Jak mieliście szansę to nie zrobiliscie nic.Teraz gabinet cieni chce to naprawić ŻENADA”.

