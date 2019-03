Międzyreligijny skandal na Bobolanum!

25 marca 2019 roku - w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum na wspólnej modlitwie spotkali się katolicy i muzułmanie. Niestety, w tym szokującym wydarzeniu uczestniczyło wielu wyznawców obu religii. Zaczęło się pieśnią "Oto jest przybytek Boga pośród ludzi, Maryja, ziemia przedziwna, ziemia obietnicy, Matka Emmanuela". Przybyłych powitał ojciec prof. Zbigniew Kubacki SJ witając mówiąc o tym, co (pozornie!) łączy chrześcijan i muzułmanów: wiara w jednego Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Oczywiście nie wspomniał o tym, że fałsze Koranu jasno wskazują na to, iż muzułmanie nie czczą Boga prawdziwego. Po o. Kubackim głos zabrał ksiądz Andrzej Tulej, który przedstawił historię wspólnych spotkań wyznawców obu religii oraz powitał zaproszonych gości.

Mówiąc o opisanym wydarzeniu jeden z uczestniczących w nim imamów stwierdził: "To jest nasza odpowiedź na to, co wydarzyło się w Nowej Zelandii" - mówi jeden z imamów. Z kolei wspóprzewodnicząca Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów Agata Skowron-Nalborczyk rzekła: "To jest nasza odpowiedź na to, co dzieje się na świecie. To nasza wspólna droga". A ponieważ droga ta może doprowadzić tylko rządów Szarłatu (prawa Islamskiego), lepiej ją jednak nie kroczyć,..