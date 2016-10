Międzymorze: Polska i Białoruś wzmacniają więzi gospodarcze

reklama

- Chcemy, żeby ten proces normalizacji, który ma miejsce, również dotyczył obszaru współpracy gospodarczej. Wizyta wicepremiera Morawieckiego w Mińsku ma być tego podkreśleniem - mówi Konrad Pawlik, ambasador Polski na Białorusi.

Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Wicepremier zadeklarował, że Polska chce współpracować z Białorusią na partnerskich zasadach i z korzyścią dla obu stron. Mateusz Morawiecki bierze też udział w IV posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej oraz otworzył XX Forum Gospodarcze "Dobrosąsiedztwo". Ambasador Konrad Pawlik powiedział Polskiemu Radiu, że do Mińska przyjechała rekordowa liczba, ponad 230 polskich przedsiębiorców. Podobna liczba biznesmenów jest również ze strony białoruskiej. Dyplomata podkreślił, że w tym roku widoczne jest zwiększenie wymiany handlowej między Polską i Białorusią. - Polska jest trzecim partnerem handlowym Białorusi. Wyprzedziliśmy pod tym względem w ostatnich miesiącach Chiny i Niemcy - powiedział ambasador Polski. Konrad Pawlik zwrócił uwagę, że ten rok jest szczególny dla relacji między Mińskiem i Warszawą. W najbliższych miesiącach będziemy obchodzić 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. ol/IAR

W sierpniu br. minęło 25 lat od ogłoszenia niepodległości przez Białoruś a w najbliższych miesiącach będziemy również obchodzić ćwierćwiecze nawiązania stosunków dyplomatycznych między Warszawą a Mińskiem. Program wizyty wpisuje się w obchody tych jubileuszy.

Polski rząd podjął działania sprzyjające zacieśnieniu stosunków polsko-białoruskich. Włącza się to w proces poprawy relacji Unii Europejskiej z Mińskiem i szerzej Białorusi z Zachodem. Obie strony uznają ten proces za korzystny, otwierający wiele możliwości w różnych dziedzinach, w tym także w zakresie współpracy gospodarczej. Polska jest obecnie – według danych za pierwsze półrocze 2016 r. – trzecim partnerem handlowym Białorusi, trzecim eksporterem na Białoruś i dziewiątym inwestorem. Z kolei dla Białorusi Polska jest szóstym rynkiem eksportowym. To dobry punkt startowy do rozwoju współpracy, handlu i inwestycji, które mogą pogłębić i stabilizować wzajemne relacje.

W Forum Ekonomicznym "Dobrosąsiedztwo" uczestniczyć będą też przedstawiciele firm tradycyjnie współpracujących z Białorusią, ale także przedstawiciele spółek poszukujących tu nowych kontaktów i możliwości – w sumie reprezentanci około 150 polskich przedsiebiorstw, czyli kilka razy więcej niż zazwyczaj brało udział w Polsko-Białoruskich Forach Gospodarczych.

