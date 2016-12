Międzymorze Piłsudskiego - szansa dla Ukrainy

reklama

- Ameryka ma swoje ograniczenia, Stany Zjednoczone nie dążą do wojny z Rosją w odpowiedzi na „ograniczoną penetrację” Ukrainy - mówi amerykański politolog George Friedman, założyciel Geopolitical Futures, wcześniej think - tanku Stratfor

- Ameryka ma swoje ograniczenia - przekonaliśmy się o tym w Iraku, w Afganistanie i w podobnych miejscach. Ukraina jest wielkim krajem. Jest również krajem kluczowym dla rosyjskich interesów narodowych. Z amerykańskiego punktu widzenia wysłanie wojsk na Ukrainę byłoby sygnałem dla Rosji, że USA zamierzają być może doprowadzić do upadku Federacji Rosyjskiej. Stany Zjednoczone nie dążą do wojny w odpowiedzi na ograniczoną rosyjską penetrację (Ukrainy - PAP) — powiedział Friedman

Ekspert odniósł się do koncepcji Międzymorza, idei marszałka Józefa Piłsudskiego

- Mówiłem o koncepcji Międzymorza według Piłsudskiego. Ta linia musi być podtrzymana. Ale pomysł, że USA wyślą siły wystarczająco duże, by wkroczyć na Ukrainę i co ważniejsze - by wytrzymały one rosyjską odpowiedź, które z pewnością by nastąpiła - to nie jest ta linia. Ta linia to Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i może Turcja - podkreślił Friedman

emde/Fronda.pl

11.12.2016, 9:00