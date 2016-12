reklama

reklama

Międzymorze – idea nadal aktualna

Dr Marek P. Deszczyński

W ciągu 18 i pół roku pokoju, jakie dane było przeżyć Europie Środkowej po powstrzymaniu najazdu bolszewickiego, powstały różne projekty organizacji państw tego regionu, zwanego często Międzymorzem (między morzami Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym – ABC – plus Morze Egejskie). W Polsce najbardziej znana jest koncepcja „Trzeciej Europy”, wypracowana w 2. poł. lat 1930. przez ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Jej nazwa wzięła się z konstatacji ministra, iż ówczesna Europa podzieliła się na dwa obozy: pierwszy – demokracji zachodnich, drugi – mocarstw antykomunistycznych (Niemiec i Włoch sprzymierzonych z Japonią). Pomiędzy drugim obozem a ZSRS leży natomiast, rozłożona wertykalnie od Skandynawii po Bałkany, grupa państw usiłujących trzymać się na uboczu nabrzmiewającego konfliktu. Idea Międzymorza warta jest przypomnienia. Mimo upływu dziesięcioleci nie straciła wiele na aktualności. Wydarzenia ostatnich lat wskazują, że wręcz przeciwnie: winna ona w unowocześnionej formie powrócić jako jedna z kanonicznych zasad polskiej polityki zagranicznej.

Rzut oka na ówczesną mapę pokazuje, że w istocie chodziło o los trzynastu krajów: Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czechosłowacji, Austrii, Węgier, Rumunii, Jugosławii, Albanii, Bułgarii i Grecji oraz jednego organizmu specyficznego – Wolnego Miasta Gdańska, liczących łącznie 2065 tys. km kw. powierzchni, a zamieszkiwanych w 1937 r. przez 123 mln mieszkańców. Dla porównania, obszar i ludność Niemiec wynosiły wtedy tylko odpowiednio 471 tys. km kw. i 67 mln, a europejskiej części ZSRS – 5999 tys. km kw. i 137 mln. Z racji położenia, terytorium, potencjału ludnościowego i poziomu rozwoju gospodarczego rola lidera, względnie jednego z nich, przypadała Rzeczypospolitej.

Chcąc scharakteryzować ten obszar, trzeba zacząć od cechy podstawowej – położenia między mocarstwami pokonanymi wskutek wojen lat 1914–21 i do pewnego czasu izolowanymi na arenie międzynarodowej: Niemcami oraz Rosją. Pierwsze z nich do stycznia 1933 r. było republiką, by następnie stać się dyktaturą narodowosocjalistyczną; drugie wyszło ze zmagań wojennych jako państwo komunistyczne, w końcu 1922 r. nazwane – nie bez przyczyny – Związkiem Sowieckim. Berlin i Moskwa dążyły do zniszczenia ustalonego ładu – przede wszystkim na dzielącym je obszarze. Omawianą strefę Międzymorza łączyła więc wspólnota zagrożeń. Niemal wszystkie kraje Europy Środkowej, m.in. z powodu trudności gospodarczych, były wrażliwe na penetrację przez komunizm. Niektóre z nich dodatkowo dzieliły z Niemcami spory terytorialne. Lata 1932–33, znaczone rokowaniami o równouprawnienie Rzeszy w dziedzinie zbrojeń oraz ukonstytuowaniem się reżimu Adolfa Hitlera, przyniosły w tej materii pewne otrzeźwienie. Mniej obaw budziło umacnianie się komunizmu w ZSRS, dostrzegalne w tym czasie już także na płaszczyźnie militarnej. A przecież w okresie 1935 – maj 1937 r., tj. do rozpoczęcia pogromu kadry dowódczej Armii Czerwonej przez Stalina, właśnie bolszewizm w najwyższym stopniu wzmagał niebezpieczeństwo w Europie Środkowej. Niemcy bowiem, choć w marcu 1935 r. wypowiedziały klauzule rozbrojeniowe traktatu wersalskiego, przez następne dwa i pół roku nie były w stanie podejmować działań zaczepnych. Zręby machiny wojennej znanej później z porażającej skuteczności wyłoniły się dopiero jesienią 1937 r. Potęga ta, obejmująca przede wszystkim lądowe wojska szybkie i lotnictwo, dała o sobie znać pierwszy raz w marcu roku następnego, podczas aneksji Austrii. W kolejnych miesiącach jej rozwój nabierał tempa, pozwalając führerowi na przełomie lata i jesieni 1938 r. ważyć się już na otwartą wojnę z Czechosłowacją i konfrontację z występującymi w jej obronie państwami.

W realiach 2. poł. lat 30. XX w. nie wszystkie znajdujące się w obrębie Europy Środkowej kraje mogły być zaliczone w poczet potencjalnych uczestników bloku niezaangażowanych w „wojny religijne” – wedle określenia ministra Becka – tj. w typowe dla epoki konflikty ideologiczne. Po pierwsze, drogę bliską neutralizmowi państw nordyckich wybrała Finlandia. Po drugie, z grupy ewentualnych sojuszników wykluczona została Austria, rozbita wewnętrznie, zagrożona Anschlussem i spisana przez polityków nad Wisłą na straty, jako obszar wpływów niemieckich. Po trzecie, z podobnych powodów nie wchodziła w grę Czechosłowacja (ściślej: Czechy wraz z Morawami) – od maja 1935 r. połączona układem sojuszniczym z… ZSRS, co oznaczało złamanie niepisanej solidarności państw środkowoeuropejskich. Jako niepodatna na kreowaną w Warszawie ideę polityczną Międzymorza, Czechosłowacja postrzegana była jako państwo, które szybko ulegnie rozpadowi wskutek nacisku III Rzeszy i poważnych sprzeczności wewnętrznych. W momencie ziszczenia się tego scenariusza władze RP planowały ocalić dla lansowanej koncepcji wschodnią część Republiki – tj. Słowację i Ruś Zakarpacką (pierwsza miała zyskać niepodległość, druga wejść w skład Węgier) oraz zamieszkane przez polską większość Zaolzie, które zamierzano inkorporować. Po czwarte, odpadała współpraca z Albanią, nie przedstawiającą większej wartości strategicznej, a przy tym uznaną za obszar ekspansji Włoch, czyli mocarstwa, które w Warszawie uznawano za przyjazne. W ten sposób strefa redukowała się do jedenastu (wraz ze Słowacją) państw o powierzchni łącznej 1495 tys. km kw., zamieszkiwanych przez 101 mln osób.

Natomiast w momencie „sprawdzenia”, jaki przyniósł rok 1939, obszar „Trzeciej Europy” skurczył się do dziewięciu państw. Obok RP były to kraje, które uzgodniły z Warszawą swoją politykę obronną na wypadek nadchodzącej wojny w duchu przyjaznym, tj. Estonia, Łotwa, Litwa (bez utraconego na rzecz Niemiec okręgu Kłajpedy), dalej Węgry (powiększone o południową i wschodnią Słowację oraz Zakarpacie), a także sojusznicza Rumunia. Do tej grupy należy też doliczyć przychylnie neutralne państwa bałkańskie: Jugosławię, Bułgarię i Grecję, ale odjąć prawie już zglajchszaltowane Wolne Miasto Gdańsk oraz Słowację, niepodległą tylko nominalnie. Razem dawało to nadal wielki obszar 1451 tys. km kw. zamieszkały przez 99 mln osób.

Oceniając wartość strategiczną strefy środkowoeuropejskiej należy zwrócić uwagę na geografię fizyczną i wojskową. Mocny punkt stanowiło oparcie o cztery morza, choć tylko jedno z nich (Egejskie) można nazwać częściowo otwartym. Ważne było istnienie solidnej przeszkody, przydatnej w obronie przed atakiem ze wschodu i zachodu, którą tworzył gęsto zalesiony łuk Karpat. Na wschodzie, w środkowej części naszej granicy z ZSRS, dużą rolę odgrywało trudno dostępne dla operacji wojskowych Polesie, pełne rzek, bagien i lasów, zmuszające Armię Czerwoną do rozdzielenia ugrupowania uderzeniowego na dwa słabo ze sobą powiązane fronty. Nawiązanie przez nie współdziałania stawało się możliwe dopiero po osiągnięciu przez nieprzyjaciela rejonu Brześcia n/Bugiem.

Strefa Międzymorza dysponowała kilkoma istotnymi przeszkodami wodnymi, znów przydatnymi przede wszystkim dla powstrzymywania uderzeń spodziewanych ze wschodu. Były to rzeki zlewiska bałtyckiego – Dźwina, Niemen i Wisła oraz czarnomorskiego – Dniestr (w środkowym i dolnym biegu stanowiący granicę Rumunii), Prut, Cisa oraz chroniący Bałkany Dunaj, zakończony bagnistą deltą. Forsowanie ich z marszu przez związki operacyjne nie wchodziło w grę, wymagając każdorazowo przynajmniej parodniowych przygotowań. Trzeba wskazać na znaczenie licznych cieków lokalnych, zdolnych wywierać wpływ na operacje wojsk. Pewną rolę obronną odgrywały pojezierza, najczęściej połączone z dużymi kompleksami leśnymi (szczególnie Finlandia, gdzie sojusznikiem obrońców stawał się surowy klimat, w mniejszym stopniu obszary Estonii, Łotwy, Litwy, wschodniej oraz zachodniej Polski), pozwalające stosunkowo szczupłym siłom skutecznie stawiać opór przeważającemu napastnikowi. Dochodziły do tego inne kompleksy leśne.

Strefa objęta analizą miała swoje punkty wrażliwe, na wypadek wojny wymagające osłony przez armie liczące dziesiątki i setki tysięcy żołnierzy. Podstawową słabość stanowił brak poważnych przeszkód terenowych na rozległym niżu, kompensowany jednak częściowo walorami omówionymi wyżej. W części środkowej uwagę specjalistów przykuwały przełęcze przecinające styk Karpat Zachodnich i Wschodnich. Z kolei długie wybrzeża Estonii i Łotwy oraz Rumunii i Bułgarii mogły stać się miejscem wysadzenia desantów morskich.

Kraje Międzymorza miały znaczący potencjał ludnościowy. Nie chodziło tu tylko o liczbę około 100 mln mieszkańców, ale i o fakt, iż osiągały one wysoki przyrost naturalny, plasujący je w czołówce ówczesnej Europy. Ważne było też to, że od końca lat 30. w wiek dorosły zaczynały wchodzić roczniki powojenne (1919 i młodsze), wyraźnie liczniejsze. W latach 40. ludność „Trzeciej Europy” powiększałaby się przynajmniej o milion rocznie. Drugą cechę demograficzną stanowiło wybitne zróżnicowanie narodowościowe. Odsetek mniejszości narodowych w każdym państwie był znaczny, przekraczający nieraz 30%. Specyficzny odłam mniejszości stanowili Żydzi, w większości identyfikujący się z państwem aktualnie władającym danym terytorium, co pozwalało ówczesnym decydentom zaliczać ich w poczet narodowości lojalnych, nie przejawiających dążeń irredentystycznych. Jednak nawet po ich odliczeniu w wielu stolicach postawy większych grup mniejszościowych budziły niepokój – w Rzeczypospolitej Ukraińców i Niemców, w Rumunii Węgrów, na Litwie Polaków itd. Sytuacja w Jugosławii i Czechosłowacji była o tyle szczególna, że dominujące tam narodowości (Serbowie, Czesi) same stanowiły mniejszość lub tylko nieznaczną większość, co przydawało tym państwom kruchości. Mniejszości niemieckie od 1933 r. uzyskały nowe impulsy do działania, stając się narzędziem przebudowy terytorialnej Europy Środkowej zgodnej z żądaniami III Rzeszy. Z punktu widzenia dobra Międzymorza szczególnie groźny był antagonizm rumuńsko-węgierski.

Potencjał gospodarczy strefy z pozoru wyglądał skromnie. Poza Czechosłowacją, która przecież w całości znaleźć się w niej nie miała, przestrzeń ekonomiczną tworzyły kraje uboższe niż Zachód Europy, słabiej rozwinięte, przede wszystkim rolnicze, czasem rolniczo-przemysłowe. Do tych ostatnich zaliczyć można było Węgry i Polskę, w mniejszym stopniu Rumunię i Jugosławię. Często zapomina się jednak, że prawie każde z tych państw po I wojnie światowej weszło na ścieżkę dość żywego rozwoju własnej wytwórczości przemysłowej i usług. Miarą tego była np. zdolność danego kraju do produkcji samolotów (w latach 30. szczyciły się nią: Czechosłowacja, Rzeczpospolita, Rumunia, Jugosławia, Grecja, a nawet Litwa). Istniały korzystne warunki do kontynuacji procesu uprzemysłowienia – dostatek żywności, koni, obecność wielu surowców, jak węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, cynk i ołów, miedź, boksyty, magnezyt, chrom, molibden, antymon, mangan, sole potasowe, fosforyty, wosk ziemny, siarka, drewno, len, konopie, wełna, skóry. A do tego posiadano niewykorzystane rezerwy siły roboczej oraz kadry (a przynajmniej ich zalążki) techniczne i organizacyjne. Występowały oczywiście niedobory – brak było np. rud żelaza wysokiej jakości, większości metali kolorowych, kauczuku, bawełny. Poszczególne państwa ratowały się importem (np. rud żelaza z pobliskiej Szwecji) i tworzeniem namiastek (sztuczny kauczuk). Niedogodność stanowiła przy tym lokalizacja rejonów wydobycia węgla – Górny Śląsk i Śląsk Cieszyński leżały tuż nad granicą Niemiec; podobnie złoża ropy w Rumunii i Polsce znajdowały się nieopodal obszaru ZSRS, w zasięgu jego lotnictwa bombowego.

Inną trudność stwarzały deficyty kapitałów, występujące właściwie wszędzie z wyjątkiem Czechosłowacji. W warunkach ewentualnej gospodarki wojennej finansowanie można było oprzeć na pożyczkach wewnętrznych i kontrolowanej inflacji, ale w latach poprzedzających ten wysiłek, cechujących się w krajach strefy konserwatywną polityką walutową, konieczne było sięgnięcie do źródeł zagranicznych. Po wielkim kryzysie i wobec zaostrzania się sytuacji międzynarodowej inwestorzy zachodni nie kwapili się do lokowania swych aktywów na obszarze Międzymorza. Kapitał włoski, niegdyś obecny silniej na Bałkanach, od kilku lat wycofywał się. Kapitał niemiecki, usiłujący jak najmocniej zakotwiczyć się w krajach strefy, nie był dla odmiany gościem najmilej widzianym. Pozostawały pożyczki rządowe; te jednak były dostępne tylko dla sojuszników Francji oraz – w znacznie mniejszym zakresie – dla gabinetów pozostających w dobrych relacjach z Wielką Brytanią. I w tym przypadku narzucały się Niemcy, dążące też do zakupu nadwyżek eksportowych poszczególnych krajów, za surowce i żywność płacąc w tzw. clearingu wyrobami przemysłu metalurgicznego, elektromaszynowego i chemicznego.

Motorem gospodarki miał stać się jednak przemysł – jak wiadomo rozwinięty w Europie Środkowej słabiej niż na zachodzie kontynentu. Wobec faktycznego pominięcia w zamyśle Międzymorza obszarów najwyżej dotychczas zindustrializowanych: Czech, Moraw i Austrii, rolę tę musiała przejąć Polska, faktycznie modernizująca się w przyspieszonym tempie. Programy uprzemysłowienia zaczynano wdrażać i w innych krajach, w tym mniejszych – m.in. w Rumunii, Jugosławii, Węgrzech, Grecji. Na przełomie lat 30. i 40. w takich dziedzinach jak metalurgia, produkcja broni, środki transportu, urządzenia precyzyjne, łączny potencjał regionu w istocie zbliżał się do względnej samowystarczalności – przede wszystkim dzięki rozwojowi tych branż na obszarze Polski. Rzeczywisty problem stanowiła zbyt niska chłonność lokalnych rynków oraz niedorozwój infrastruktury transportowej. Poza tym nieuzgodnienie zasad politycznych planowanej konstrukcji sprawiło, że podstawy do stworzenia strefy wspólnego rynku nie wykształciły się jeszcze.

Okazale prezentował się za to potencjał wojskowy. Na stopie pokojowej tworzyło go ok. 1–1,3 mln żołnierzy. W przypadku przeprowadzenia pełnej mobilizacji rósł on, jak można szacować, od 4,8 mln do aż 6,5 mln ludzi pod bronią. A przecież wojska lądowe Niemiec na froncie wschodnim liczyły w połowie 1941 r. tylko ok. 2,5 mln żołnierzy. Trzeba pamiętać o zróżnicowaniach: istniały obszary ograniczonych zbrojeń. Rdzeń obronny stanowiły trzy duże armie: polska, rumuńska i jugosłowiańska. Czwarta – czechosłowacka – choć najlepiej wyposażona technicznie, miała tylko wartość warunkową, zależną od skomplikowanej sytuacji narodowościowo-politycznej i geostrategicznej Republiki. Sprzęt sił zbrojnych pochodził z importu, tudzież z rozwijanej stopniowo produkcji własnej, zastępując stopniowo wzory odziedziczone i zdobyczne. Uzbrojenie charakteryzowało się zróżnicowaniem systemów i kalibrów, co komplikowało zaopatrzenie w amunicję oraz części zamienne. Większość sił lądowych stanowiła piechota. Ważną rolę odgrywała kawaleria, szczególnie przydatna w terenie mocno pofałdowanym, pozbawionym dogodnych dróg. Proces motoryzacji i mechanizacji poszczególnych armii był słabo zaawansowany, ale broń pancerna istniała w stosunkowo sporej liczbie, wystarczającej dla sił planujących przede wszystkim działania obronne. Lotnictwo było umiarkowanie nowoczesne. Siły morskie można ocenić jako słabe w porównaniu z marynarkami Niemiec i ZSRS, ale błędem byłoby lekceważenie ich znaczenia. Analizując dane na tenże temat, można zobaczyć, jak ważną rolę mogła odegrać synergia. Przykładowo w przypadku Bałtyku marynarki wojenne Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii mogły wspólnie przeznaczyć do operacji morskich blisko sto (!) stosunkowo nowoczesnych jednostek. Oprócz dwóch pancerników obrony wybrzeża, czterech niszczycieli i czternastu okrętów podwodnych uwagę zwracały pokaźne flotylle minowe. Stanowiło to ekwiwalent około połowy marynarki wojennej zamożnej i niedotkniętej od ponad wieku wojną Szwecji – trzeciej siły morskiej akwenu.

Fuzja potencjałów wojskowych przyniosłaby wszystkim państwom bardzo znaczące korzyści. W praktyce jednak utworzenie wspólnego frontu przez armie potencjalnych sojuszników nie było zadaniem łatwym. Wrażliwość polityczno-społeczna na obecność lub nawet przemarsz wojsk innych państw przez własne terytorium była wtedy bardzo duża. Dochodziła do tego kwestia dowodzenia zgrupowaniami mieszanymi. Kolejne utrudnienie stanowiły różnice sprzętowe, regulaminowe, językowe. Choć władze wojskowe niektórych państw jeszcze przed wojną dokonywały uzgodnień lub chociaż ich prób w dziedzinie wyposażenia, staży oficerskich czy też wywiadu, to jednak nigdzie w międzywojennej Europie Środkowej nie można wskazać przykładu w pełni skutecznej współpracy przynajmniej dwóch armii. Dotyczyło to nawet sił zbrojnych sojuszniczych Rzeczypospolitej i Rumunii, a więc jedynego zawiązku systemu wspólnej obrony strefy Międzymorza.

Nie można tu pominąć paru kwestii szczególnych. Pierwsza z nich to zagadnienie tzw. limitrofów, tj. państw graniczących ze strefą Międzymorza, a więc Szwecji i Danii nad Bałtykiem, Włoch nad Adriatykiem i w Alpach oraz Turcji. Cechę wspólną tych państw stanowiło utrzymywanie pełnej niezależności od ZSRS, ale już tylko częściowej od Niemiec. Szwecja – jako rdzeń Skandynawii i posiadacz dużej floty – stanowiła naturalne oparcie dla Finlandii, co dało o sobie znać w krytycznych miesiącach „wojny zimowej” 1939/40 r. Dania, dzięki cieśninom, do czasu utrzymania niepodległości posiadała lądowe „klucze” do Bałtyku. Z kolei Włochy, czyli mocarstwo dysponujące stosunkowo dużym potencjałem wojskowym, choć stopniowo nasycające się pierwiastkami totalitarnymi, nie stanowiło w istocie poważnego zagrożenia dla regionu środkowoeuropejskiego, mimo że zachodnie wybrzeże Adriatyku leżało – przede wszystkim na odcinku albańskim – w orbicie zainteresowań Rzymu. Włoska obecność (np. gospodarcza) uzupełniała korzystne wpływy francuskie, a do połowy 1936 r. skutecznie hamowała ekspansję III Rzeszy. W końcu Turcja, dysponująca bramą na Morze Czarne i panująca nad szlakami komunikacyjnymi, wiodącymi z kontrolowanego przez Wielką Brytanię i Francję Bliskiego Wschodu, stanowiła niezbędną osłonę strefy od południa, blokując przy tym penetrację sowiecką aż po Kaukaz i Iran.

Drugi problem stanowiły słabe ogniwa zamierzonej konstrukcji. W pierwszej kolejności szło o dwa państwa: Albanię i Austrię, które tylko geograficznie zaliczały się do strefy międzymorskiej. Oba wszakże nigdy w istocie nie były poważnie brane pod uwagę jako element składowy „Trzeciej Europy”. Przemawiał za tym w realizm: Albania miała znikomą przydatność ekonomiczno-militarną, a do tego, z racji bliskich związków z Rzymem, traktowano ją jako naturalny obszar ekspansji włoskiej. Ewentualność stworzenia tam przez Italię przyczółka na Bałkanach niepokoiła niektórych potencjalnych partnerów polskiego projektu (przede wszystkim Jugosławię i Grecję). Zważywszy jednak na przedstawione już znaczenie Włoch, zamysł umocnienia się tam ich wpływów uznawano w Warszawie za zasadniczo niekolidujący z duchem rozwijanej inicjatywy. W kwietniu 1939 r., gdy Benito Mussolini, pozazdrościwszy III Rzeszy bezkrwawych podbojów, dokonał inwazji na Albanię, w południowo-zachodnie skrzydło planowanego bloku został wbity klin, ponieważ Belgrad i Ateny straciły ochotę na bliższą współpracę z Italią. Nieco inaczej rzecz się miała z Austrią, której pominięcie w realizowanym planie niosło poważne konsekwencje geostrategiczne. Chodziło nie tylko o wielopłaszczyznowe ekonomiczno-militarne wzmocnienie Niemiec, poprzez Anschluss, znaczącym potencjałem republiki naddunajskiej, ale też o uzyskanie przez III Rzeszę granicy z Węgrami, Jugosławią i Włochami, co poważnie redukowało zdolność oddziaływania Rzeczypospolitej w tym rejonie. Przede wszystkim zaś wzięta została w kleszcze czesko-morawska część ČSR. W ten sposób, ze względu na przesłanki wojskowe, rozpad Czechosłowacji w razie kryzysu zainicjowanego przez Niemcy stawał się bardzo realną ewentualnością. Wchodziło to w polskie kalkulacje polityczne oraz tworzyło warunki do wyodrębnienia się Słowacji i zasilenia przez nią polsko-rumuńsko-węgierskiego trzonu całej koncepcji.

Tak ujawniła się kolejna słabość założeń polskiej dyplomacji. Bowiem tylko przez krótki czas słowaccy autonomiści podążali szlakiem wskazanym przez ks. Andreja Hlinkę (1864–1938), uważanego za ojca narodu, zorientowanego na sąsiada z północy. W ich obozie szybko uformowało się skrzydło proniemieckie, ujawniła się wśród Słowaków wrogość wobec Węgier oraz rozgoryczenie postawą Polski. Tę ewolucję nastrojów wykorzystał Berlin. W ten sposób wczesną wiosną 1939 r. zwornik planowanej strefy znalazł się pod kontrolą niemiecką.

„Trzecia Europa” skurczyła się w newralgicznym przewężeniu na styku granic Polski, Rumunii i Węgier do ok. 350 km. Oznaczało to, że „szyja” całej konstrukcji znalazła się w zasięgu bezpośredniego oddziaływania nieprzyjaciół. Na szczęście, korytarze wiodące z Polski na południe biegły w znacznej części przez trudny do opanowania i kontroli grzbiet karpacki. Dlatego w momencie próby ewakuacja z Polski na Węgry (w mniejszym stopniu do Rumunii) mogła trwać dłużej niż tylko do chwili rozwinięcia kordonu przez Armię Czerwoną i Wehrmacht. Utrudniała ją wszakże postawa Ukraińców i pokrewnych im grup etnicznych, w większości zasiedlających ten teren. W pewnym stopniu wynikało to z faktu, że Warszawa, Bukareszt i Budapeszt nie zamierzały wytworzyć wśród elit tego najliczniejszego w Międzymorzu narodu, nieposiadającego własnego państwa, postawy wspierającej omawianą koncepcję, co w momencie decydującej rozgrywki skwapliwie wykorzystały Niemcy i ZSRS.

O wpływy w Międzymorzu rywalizowały – obok dwóch ościennych mocarstw nastawionych ekspansywnie – także mocarstwa dawnej Ententy: Francja, Włochy, wreszcie Wielka Brytania. Tych kilkanaście państw tworzyło niezintegrowaną strefę bezpieczeństwa z odpowiedzialnością ograniczoną wszakże tylko do okresu pokoju. W istocie każda ze stolic regionu orientowała się samodzielnie na jedną ze stolic państw zachodnich (najczęściej na Paryż, ale też na Londyn lub Rzym), w obliczu nadchodzącej burzy poszukując też reasekuracji w zbliżeniu z Rzeszą Niemiecką, jak np. Węgry, ale też z ZSRS, jak Litwa i ČSR. Kroki te grzebały szanse na porozumienie z innymi zagrożonymi sąsiadami. Wskutek tego w momencie rozpoczęcia ekspansji przez jedną z agresywnych potęg, w ciągu 18 miesięcy (marzec 1938 – wrzesień 1939 r.) strefa została podzielona i wyeliminowana jako potencjalnie odrębny czynnik siły. W realiach początku wojny przetrwała ona tylko 16 dni, rozpadając się wskutek napaści sowieckiej na Rzeczpospolitą, walczącą z Niemcami w oparciu o przyjaźnie neutralne Rumunię i Węgry, państwa nadbałtyckie oraz resztę bałkańskich. Nieuświadomienie sobie przez elity polityczne poszczególnych krajów faktu tzw. niepodzielności wspólnego bezpieczeństwa i potrzeby solidarności w obronie najżywotniejszych interesów otworzyło drogę do szybkiego podboju lub zdominowania całego regionu: najpierw na krótki czas przez Niemcy, z mniejszościowym udziałem ZSRS, a od połowy 1944 r. już długofalowo, wyłącznie przez Związek Sowiecki. Przesuwanie się rubieży tych podziałów przyniosło ze sobą najkrwawszą w dziejach obszaru hekatombę, a przed narzuceniem na kilkadziesiąt lat dyktatury komunistycznej zdołały uchronić się tylko Grecja, Austria, Finlandia i państwa „limitrofowe”: Turcja, Włochy, Szwecja i Dania.

Idea międzymorska, mogąca stać się skutecznym narzędziem stabilizacji regionu, nie miała przed II wojną światową szans urzeczywistnienia. Projekt ministra Becka, stanowiący rozwinięcie zamysłów powstałych półtorej dekady wcześniej w kręgu marsz. Józefa Piłsudskiego, niestety nie spotkał się z dostatecznym zrozumieniem u partnerów. W rezultacie państwa regionu, zamiast stać się elementami wału obronnego dającego osłonę od wschodu i zachodu, zostały w kluczowym momencie rozegrane przeciw sobie i po kolei uległy przewadze Rzeszy Niemieckiej. W grze o zapobieżenie przekształceniu się Międzymorza w składową koalicji z udziałem Francji i Wielkiej Brytanii Hitler nie cofnął się przed zawarciem sojuszu ze swym strategicznym przeciwnikiem, również zainteresowanym dezintegracją przedpola zamierzonej przez siebie ekspansji. Dopiero gdy było już za późno, w umysłach przywódców Litwy, Czech i Słowacji zaczęła kiełkować myśl o współzależności losów narodów Europy Środkowej. Wstępem do tego był projekt tzw. federacji polsko-czechosłowackiej, rozwinięty podczas II wojny światowej, w kluczowym momencie storpedowany jednak przez Josifa Stalina i porzucony przez prezydenta Beneša.

Dziś, po Gruzji, Smoleńsku, Krymie i Donbasie, trudno nie dostrzec aktualności przedstawionych wyżej założeń, mimo przynależności szeregu państw strefy międzymorskiej do NATO. Wiedział o tym prezydent Lech Kaczyński, rozumieją to osoby związane z obozem niepodległościowym w Polsce, na Węgrzech czy Ukrainie. Ważne, by sprawę tę pojęli przede wszystkim ludzie niezdecydowani, jakich we wszystkich krajach Europy Środkowej nie jest mało. Stosunki ludnościowe wyglądają dziś tak, że w dziewiętnastu państwach strefy (pomijając Austrię i Finlandię) żyje ok. 120 mln mieszkańców, dalsze 40 mln mieszka na Ukrainie, usiłującej wyrwać się spod kurateli Moskwy, następne niemal 10 mln na Białorusi. W całej Rosji zaś – po niespokojny Kaukaz, rozwijające się dynamicznie Chiny i Pacyfik – mieszka niecałe 150 mln osób i liczba ta nie rośnie. Myśl nawiązująca do dziedzictwa jagiellońskiego, zarysowana na nowo u schyłku I wojny światowej przez Naczelnika odradzającej się Rzeczypospolitej, znów wykazuje swoją wartość. Płynący z niej wniosek brzmi: pomóc musimy przede wszystkim sobie sami.

Wpis 12 (50) 2014

Polskość jest przywilejem, Biały Kruk, Kraków 2016, s. 77-86

25.12.2016, 19:45