Międzymorze: Dzięki PiS powstanie Via Baltica

reklama

Fot. Flickr reklama

Premier Beata Szydło w Łomży podczas konferencji prasowej opowiedziała o budowie drogi ekspresowej S61 Via Baltica, części europejskiej trasy E67, łączącej Helsinki z Pragą.

„Przyjechałam do Łomży żeby rozliczyć się z obietnic, które składałam tu w kampanii wyborczej (…)Wszędzie, właśnie w mniejszych miejscowościach, pojawiała się troska, żebyśmy stworzyli system, w którym każdy będzie miał równe szanse, w którym nie będzie odrzuconych miast, miasteczek, wiosek (…)Za kilka tygodni będziemy podsumowywać pierwszy rok pracy rządu PiS. To był dobry rok. Rok, w którym udało się zrobić bardzo dużo. Ale to był też rok, który nauczył nas pokory, który pokazał, że determinacja i skuteczna realizacja założonego planu, pomimo trudności, przynosi efekty”

Zauważyła premier Szydło. Dodała także, że rzad PiS zajmuje się nie sprawami polityków – jak było do tej pory za rządów poprzednich partii – a sprawami zwykłych ludzi. Premier Beata Szydło na temat samej drogi powiedziała:

„Z satysfakcją mogę zaprezentować umowę podpisaną przez pana ministra (infrastruktury i budownictwa) Andrzeja Adamczyka i wiceministra Jerzego Szmita na realizację drogi, o której marzyliście, która jest Łomży potrzebna, która stworzy dla miasta i dla całego regionu ogromną szansę (…) to jest namacalny, konkretny efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości”.

W IV kwartale roku bieżącego oraz I kwartale następnego ogłoszone zostaną postępowania przetargowe. Całość Via Baltica to 91 kilometrów trasy, która powstać ma w latach 2018-2021. Inwestycja kosztować będzie ok. 3,5 mld zł.

dam/tvpparlament.pl,Fronda.pl

24.10.2016, 18:45