Międzymorze: Białorusini chcą być Polakami. Otwórzmy dla nich drzwi!

reklama

reklama

Ustawa o Karcie Polaka funkcjonuje już dziewiąty rok, a dla mieszkańców Białorusi ten dokument nadal stanowi obiekt pożądania. Mimo zakazów i wysiłków oficjalnego Mińska, by zniechęcić obywateli o ubieganie się o „kartę”, do połowy czerwca 2016 roku otrzymało ją 75 tysięcy obywateli Białorusi. To rekord w porównaniu z innymi krajami sąsiadującymi z Polską. O sprawie pisze portal Kresy24.pl.

„Takich ludzi, którzy składają wnioski jest całkiem sporo, a my nie zagłębiamy się w motywy ich działań, ponieważ prawo nie przewiduje aspektu psychologicznego, albo prowadzenia jakichś śledztw. Ale w obwodzie grodzieńskim istnieje bardzo duże zainteresowanie Kartą Polaka i nie zmniejsza się ono. W związku z tym, my w ramach naszych możliwości staramy się sprostać tym oczekiwaniom" - mówi w cytowanej przez Kresy24.pl rozmowie z "Radiem Racyja" polski konsul Jarosław Książek.

Jak przypomina cytowany portal, Kartę Polaka można otrzymywać od 31. marca 2008 roku. O dokument mogą ubiegać się ci ludzie, którzy posiadali obywatelstwo Rzeczypospolitej, ale znalazły się poza polskimi granicami wskutek wojny i obywatelstwo straciły. Dodatkowo Karta przynależy też imigrantom uciekającym z kraju ze względu na prześladowania lub przyczyny ekonomiczne. Dodatkowo Kartę mogą otrzymać także ci, którzy nie posiadali nigdy polskiego obywatelstwa, ale poprzez swoje pochodzenie, działalność, używanie języka czy też wychowanie dzieci mogą wykazać, iż Polakami są.

Jak dotąd przez 8 lat wydano 170 tysięcy Kart Polaka - 75 tysięcy dla Polaków z Białorusi, 70 tysięcy dla Polaków z Ukrainy, pozostałe dla Polaków z innych krajów, także Kazachstanu.

Portal Kresy24.pl przypomina, że "od czasu przyjęcia ustawy, białoruskie władze wielokrotnie wyrażały swoje niezadowolenie z istnienia dokumentu, oskarżając Polskę o łamanie prawa międzynarodowego i wymyślały rozmaite przeszkody, by uniemożliwić obywatelom RB uzyskanie KP".

W 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o Karcie Polaka. Pozwoli ona na łatwe osiedlanie się w Polsce Polakom wracającym do Ojczyzny. Ludzie ci otrzymają też obywatelstwo oraz pomoc finansową. Ci, którzy będą chcieli zostać w Polsce na stałe, już po roku otrzymają obywatelstwo, a wcześniej Kartę Stałego Pobytu. Będą dostawać też pieniądze na adaptację w kraju.

Czytaj więcej na łamach portalu Kresy24.pl

ol/kresy24.pl, Fronda.pl

20.10.2016, 7:30