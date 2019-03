Międlar ogłosił się pierwszą ofiarą ACTA2. 'Lewak Bodnar zaczął szczuć...'

Były ksiądz Jacek Międlar opublikował niedawno w serwisie YouTube film dotyczący zamachu w Nowej Zelandii. Była to transmisja na żywo, którą serwis szybko usunął. Międlar miał gloryfikować zamach.

"Zaledwie dwadzieścia minut trwała transmisja na żywo, podczas której tłumaczyłem widzom kim naprawdę jest zamachowiec z Nowej Zelandii. Wyjaśniłem, że 28-letni Brenton Tarrant to ateistyczny syjonista wyrosły na ideologii komunistycznej (co zaznacza w swoim manifeście). Po tym YT zablokowała transmisję. Administracja portalu, a wraz z nim zdegenerowane lewactwo, które zniesławianiem mojej osoby ściąga na siebie konsekwencje prawne, stwierdziło że… pochwalam zamach na losowo wybranych muzułmanach. Tymczasem tłumaczyłem kim jest zamachowiec oraz zaznaczyłem, że tak jak on nie postąpiłby żaden chrześcijanin"-pisze były ksiądz na swojej stronie internetowej.