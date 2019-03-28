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Mieczysław Szmerling - oficer policji żydowskiej, komendant Umschlagplatzu 28.03.2019, 10:00
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Mieczysław Szmerling - oficer policji żydowskiej, komendant Umschlagplatzu

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