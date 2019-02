Mieczysław Piotrowski nie wyklucza startu w wyborach do Sejmu

W opublikowanej dzisiaj rozmowie z Onetem europoseł Mirosław Piotrowski opowiada o planach zarejestrowanej w ubiegłym tygodniu partii „Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi”.

Polityk wspomina, że nad swoim nowym politycznym projektem pracuje już od wielu lat wespół z szerokim gronem osób. Mówi: „Ruch Prawdziwa Europa bazuje na założeniach ideowych ruchu Europa Christi, który powstał trzy lata temu. Walczymy o przywrócenie chrześcijańskich wartości w Europie, czyli planujemy powrót do normalności. W ostatnich latach Europa odeszła od idei ojców jej założycieli, tj. Roberta Schumana, Alcide De Gasperiego i Konrada Adenauera, przez co pogrąża się w chaosie. My chcemy przywrócić Europejczykom utraconą wolność, swobodę, normalność.” Jako przykład utraconej wolności i normalności, rozmówca daje unijne ograniczenia w korzystaniu z zasobów internetu.

Jako przyczyny zaniku wolności i normalności w UE, europoseł podaje fakt zdominowania jej przed wielu laty przez komunistów, socjalistów i liberałów. Wtedy Wspólnota Europejska weszła – jak mówi dalej Piotrowski – „na bardzo niebezpieczny kurs, który zagraża zarówno młodszym, jak i starszym obywatelom Unii. Symbolem jej komunistycznego ducha jest postać Altiero Spinellego, włoskiego komunisty, którego imieniem nazwano główną część budynku Parlamentu Europejskiego. To człowiek, który nawoływał do likwidacji państw narodowych. W swoim "Manifeście z Ventotene" twierdził, że europejska rewolucja musi być socjalistyczna.”

Tym, co skłoniło europosła do założenia nowej partii właśnie teraz jest zaś fakt, że w Europie zachodzą zmiany. Mówili o nich premier Węgier Viktor Orban i włoski szef MSW Matteo Salvini, „którzy – cytując prof. Piotrowskiego - mówią, że Europa musi się zmienić i liczą na rewolucję zdrowego rozsądku.” Założyciel tej formacji mówi też, że ma ona „wpisywać się w nurt rewolucji zdrowego rozsądku w Unii Europejskiej” i utworzyć chrześcijańską frakcję w Parlamencie Europejskim”, do czego potrzebnych jest 25 deputowanych z siedmiu krajów. Piotrowski optymistycznie uważa, że, uda mu się zebrać taką liczbę osób.

Dodajmy, że Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi prawdopodobnie wystartuje samodzielnie w wyborach do PE, chociaż nie są wykluczane inne rozwiązania. Jeżeli chodzi o to, kto wystartuje w najbliższych wyborach, kandydaci maja wystąpić wspólnie na konferencji, podczas której zostaną przedstawieni wraz z programem nowego ugrupowania. A czy wystartuje ono w polskich wyborach parlamentarnych, to zależy od wyniku w wyborach do PE.

Ustosunkowując się zaś do słów wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, która powiedziała, że na prawicy potrzebna jest jedność, a "każdy, kto burzy układ dzisiejszy ułatwia powrót do władzy lewicy", prof. Piotrowski stwierdził: „Nie będę komentował tych słów. Tworzymy własną formację, która nie jest skierowana przeciwko innej partii, tylko dla realizacji swoich postulatów programowych i ideowych.”

Europoseł odniósł się też do pytania o to, czy za partią Ruch Prawdziwa Europa stoi ojciec Tadeusz Rydzyk. Odpowiadając na nie, polityk powiedział, że tego typu pytania traktuje jako nieśmieszny żart.

erl/ont.pl