Mieczysław Kasprzak: Nie ma szans na koalicję PSL - PO!

Polityk stwierdził, że start w formule podobnej do tego, co obserwowaliśmy w trakcie wyborów do europarlamentu, doskonale pokazał, że nie jest to dobra droga. Zdaniem szefa struktur na Podkarpaciu, Platforma Obywatelska idzie zdecydowanie w stronę lewicy, co kłóci się z programem partii.