Michnik: Tym żyjemy - odsunąć PiS od władzy

JR 10.5.19 9:43

Panie Michnik, a my Polacy żyjemy po to, by pijaczka Aarona Szechtera wysłać na emeryturę, a może i dalej. Jak jest Pan trzeźwy to może Pan zrozumie treść tych słów. To, że kiedyś Pan brał udział w jakichś demonstracjach to nie znaczy, że walczył Pan o Polskę jako Polskę. Walczył Pan o Polskę żydowską i robi to Pan do tej pory! Wspiera Pan wrogów Polski. Robił Pan wszystko aby przy tzw. okrągłym stole przywrócić do tego co było. Chyba Pan wie, że uczestniczyło tam tylko 8 Polaków. Na szczęście nie Pan decyduje o tym kto ma sprawować władzę, a obywatele w czasie wyborów. Na filmikach widać jak Pan podnosi kielich za kielichem i wlewa go gardła płyn, który Pan lubi najbardziej. Pańska makulatura rzuca bez przerwy oszczercze kłamstwa po adresem Polski i ludzi, którzy sprawują władzę obecnie, ludzi, którzy dbają o Polskę i jej obywateli.Niech Pan zamilknie, bo pańskiego jąkania mamy dość!!!