Michnik: Kaczyński jest fanatyczny i autorytarny

Adam Michnik rozmawiał z dziennikiem „Die Welt”. Poruszano przede wszystkim temat wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Michnik twierdzi, że poza polskim rządem wszyscy w Tusku widzą… polityka, który staje przeciw dyktaturom, autokracjom i tym rządom, które łamią zasady konstytucyjne.

Michnik twierdzi również, że nie od razu PiS obierze kurs konfrontacyjny na Unię Europejską, ale

„Mimo tego polska strategia może mieć złe, wręcz fatale skutki dla UE. Kaczyński jest tak autorytarny i fanatyczny, że myśli, iż w Brukseli może podejmować decyzje na tych samych zasadach co we własnej partii. Tego oczywiście nie może, ale grozi nam „brytanizacja” UE. Nie polski Brexit, ale wzrost tendencji odśrodkowych w UE”

Dziennikarze „Die Welt” zapytali go także, czy grając kartą narodową w polityce wewnętrznej PiS może stać się silniejszy, na co ten odpowiedział, że tak, jednak to

„przypomina filozofię niegdysiejszego dyktatora Albanii Envera Hodży oraz Korei Północnej”

Porównał też Kaczyńskiego do Trumpa:

„W obu przypadkach mamy do czynienia z nieodpowiedzialnymi i nieracjonalnymi politykami. Nie mają projektu dla przyszłości”

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl