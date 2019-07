Michnik i dr Cała pozwani za nazwanie prof. Chodakiewicza antysemitą

W warszawski Sądzie Rejonowym ma miejsce sprawa przeciwko historyk dr. hab. Alinie Całej, która została pozwana przez historyka prof. Marka Jana Chodakiewicza. Powód? Dr Cała nazwała prof. Chodakiewicza antysemitą. Wcześniej Adam Michnik porównał książkę wybitnego naukowca do publikacji Hitlera, a paszkwile Jana Tomasz Grossa do dzieł Adama Mickiewicza.



– Ja jednak protestowałbym przeciwko zestawianiu Grossa z Chodakiewiczem. Są publikacje, no i co z tego. Są też publikacje… ja nie wiem… i Mickiewicza, i Hitlera, no ale jednym tchem, jakby były równoważne, bym tego nie wymieniał – oznajmił.