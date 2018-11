Michnik: Boję się wojny domowej. Bo po co Macierewicz stworzył WOT?

"Czy my naprawdę musieliśmy wejść na ścieżkę żądania odszkodowań od Niemców? Albo odcinania się od Unii Europejskiej? To już samobójstwo! Albo to odgrzewanie konfliktów z Ukrainą! To wszystko nie ma sensu! To jest głupie!"-przekonywał dziennikarz.