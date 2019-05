- Ale co z tego, zobacz co robią. Ja nie kupuję ludzi, którzy sprzedają wartości, godność, honor, życie ludzkie, bo to przecież niszczy ludziom życie, kilkuset dziennikarzy zwolnionych z pracy, prześladowani sędziowie, rodziny ludzi nie zgadzających się z rządem. To jest Białoruś. To nie jest Polska, to już nie jest demokracja. Ja mam to w nosie. Nie kupuję tłumaczenia, że ktoś mi dał 500 plus, przepraszam, to prostytutką jestem, że ktoś mi zapłaci, to ja sprzedaję wszystko co mam najcenniejszego? - pytała Michalik.