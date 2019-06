Michalik będzie bić w PiS z łamów gazety Michnika

Kto tak naprawdę bierze pod uwagę teksty E. Michalik, nawet były naczelny GW nie zatrudnił tej dziennikarki ze względu na: świeżość spojrzenia/ dziennikarski nos/wnikliwość analizy to taka próba obalenia Polski za pomocą trąb.Tylko Polska to nie Jerycho,Michalik nie naród wybrany,pozostał hałas,zgiełki wrzawa przerywana bełkotem.Trzeba to lubić.żeby to czytać.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha