Michał Woś: Opozycja zawsze mówi, że pieniędzy nie ma i nie będzie

„ Opozycja zawsze mówi dziwne słowa, że nie ma pieniędzy i nie będzie – przecież wszyscy to pamiętamy” - mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś odnosząc się do krytykowania przez opozycję projektu dotyczącego 500+ dla osób niepełnosprawnych.

Propozycją dotyczącą wprowadzenia dodatku dla osób niepełnosprawnych rząd zajmie się dzisiaj. Pieniądze przysługiwać będą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia takiego jak emerytura, renta, renta socjalna czy zasiłek stały.

„To co my proponujemy, to potem podchodzą do tego w ten sposób, że oni też chcieli to wprowadzić, a pewnie się okaże, że na każde kolejne programy nie ma pieniędzy i tak to się w kółko toczy”.