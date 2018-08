Michał Wójcik: ''Albo się jest politykiem, albo sędzią!''

"Pytania prejudycjalne można zadać, jeśli dotyczy to jakiejś strony. Sąd postawił się ponad całym państwem. To niebezpieczne dla obywatela. Państwo tak funkcjonuje, żeby równoważyć wszystkie władze. Nie ma organu i przepisu, który upoważniałby Sąd Najwyższy do takiego działania. To otworzyłoby drzwi do naruszania praw obywatelskich" – powiedział Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, komentując postawę Sądu Najwyższego.