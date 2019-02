Michał Szułdrzyński alarmuje: Platforma idzie ku radykalnej lewicy!!!

Autor zwraca uwagę na szereg bardzo agresywnych lewicowych - by nie rzec skrajnie lewackich - kroków, jakie wykonano w Warszawie pod rządami Rafała Trzaskowskiego. I tak w ostatnim tygodniu ,,nowe władze miasta podpisały program LGBT+ zapewniający nie tylko stworzenie polityki równościowej, hostelu interwencyjnego, ale nawet pełnomocnika do spraw LGBT w każdej stołecznej szkole'' - pisze Szułdrzyński. Jak dodaje, nie trzeba być wcale ,,zatwardziałym konserwatystą, by dopatrzyć się tu nie tyle walki o tolerancję, ile próby ideologizacji szkół''. Publicysta zwraca dalej uwagę, że warszawskim szkołom przsłano materiały do walki z tak zwaną ,,mową nienawiści''. Co w nich zawarto? Ano, napiętnowanie zachowań, które ,,wykraczają poza lewicową poprawność polityczną'', alarmuje Szułdrzyński. Autor przypomina też, że w grudniu na ulice Warszawy wyjechał Tramwaj Różnorodności, a jego twarzami byli gej, lesbijka i... ambasador Palestyny.