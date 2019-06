Michał Misiak Misiak, kolejny dowód na szkodliwość charyzmatyków

Było to moim pierwszym zetknięciem się z tym, jak się okazuje, znanym ze swej działalności kapłanem. Z filmiku można się dowiedzieć, jak to charyzmatyk ksiądz Michał Misiak ma bezpośredni intymny kontakt z Bogiem, że chce mieć żonę (filmiki robią wrażenie ogłoszenia matrymonialnego), i Bóg mu zakomunikował, że ma podążać za swoim marzeniem.

Ten charyzmatyczny styl „mocno przenika do środowisk katolickich, także w Polsce. Dzieje się to głównie za sprawą coraz liczniej przybywających […] misjonarzy zarówno katolickich i niekatolickich”. Taka popularność charyzmatyków urąga polskiemu katolickiemu dziedzictwu duchowemu. Charyzmatycznej modzie „towarzyszy zalew importowanej literatury […] o wątpliwej jakości teologicznej”.

W kolejnym artykule o charyzmatykach ks. Grzegorz Świercz stwierdził, że charyzmatycy twierdzą, że Jezus chce uzdrowić wszystkich fizycznie chorych, a kto nie jest uzdrowiony, ten ma w sobie barierę zamykającą na łaskę Boga. W rzeczywistości, jak naucza Kościół katolicki, cierpienie jest niezbędne do kształtowania naszego ducha. Choć Bóg nie czyni zła, to pozwala, by zło nas dotknęło, by ukształtować naszego ducha, byśmy stali się lepsi, i dążyli do zbawienia. Taki jest właśnie sens cierpienia. Cierpienie jest próbą, w której mamy jak Hiob udowodnić wierność Bogu w każdej sytuacji.