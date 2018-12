Michał Karnowski: Platforma zmasakruje program 500+, tak jak bonifikaty

,,To nie jest wypadek przy pracy. Stawiam tezę, że jeśli PO przejmie władzę w Polsce, to program 500+ zostani zmasakrowany. Mówię to z pełną odpowiedzialnością'' - stwierdził Karnowski.

Co do 500+, to politycy PO od początku nazywali ten program absurdalnym i niemożliwym do realizacji. Teraz mówią, że go utrzymają.