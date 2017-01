Michał Jach dla Frondy: Obrona Terytorialna - zawsze na służbie Ojczyzny

reklama

reklama

Fronda.pl: 1 stycznia weszła w życie ustawa powołująca Obronę Terytorialną. To wielki sukces na drodze do wzmocnienia obronności naszego kraju?

Michał Jach, poseł PiS: Oczywiście jestem głęboko przekonany, że to wielki sukces. To była niezwykle pilna sprawa i cieszę się, że mamy już gotową ustawę i trwają zaawansowane pracy w organizowaniu Obrony Terytorialnej. Odbudowa Obrony Terytorialnej pozwoli nam w stosunkowo krótkim czasie i za niezbyt wielkie pieniądze znacząco wzmocnić potencjał obronny Rzeczpospolitej.

Jak Obrona Terytorialna będzie funkcjonowała w praktyce?

Będą to pododdziały, które mają funkcjonować na terenie powiatu. Będą wyposażone w broń indywidualną, nie tylko strzelecką, ale także w przeciwlotniczą i w przeciwpancerną. Są już podpisywane kontrakty na dostarczenie takiego wyposażenia dla Obrony Terytorialnej. Pododdziały będą się szkolić na tym terenie, na którym mieszkają, a więc w swych małych ojczyznach.

Wykorzystując to poczucie odpowiedzialności za swój dom, okolicę, stworzymy formację, która będzie patriotyczna, a ponadto będzie miała za zadanie brać udział w likwidacji klęsk żywiołowych. Są to dosyć typowe zadania, którymi zajmują się wojska obrony terytorialnej na całym świecie. Polska wcale nie odkrywa Ameryki stawiając na Obronę Terytorialną. To są potrzebne i funkcjonujące w wielu państwach formacje.

Czy Obrona Terytorialna budzi duże zainteresowanie chętnych, by ją formować?

Tak, zainteresowanie jest duże i świadczy to o wielkim poczuciu odpowiedzialności za ojczyznę. To dla mnie niezwykle ciekawe i optymistyczne doświadczenie, że wśród młodzieży jest silny odzew na to, iż trzeba się poświęcać dla ojczyzny. Przecież jeszcze kilka lat temu badania socjologiczne pokazywały, że młodych ludzi interesuje przede wszystkim prywatny interes, a nie to co dotyczy obronności kraju. Tymczasem wśród młodych jest wielu chętnych i mam nadzieję, że tak będzie nie tylko na ścianie wschodniej. Także na zachodzie Polski jest duże zainteresowanie służbą w wojskach Obrony Terytorialnej.

Jakie są plany jeśli chodzi o rozwój Obrony Terytorialnej? Jak miałoby to wyglądać w przyszłości?

Obrona Terytorialna będzie rozbudowywana sukcesywnie od granicy wschodniej ku granicy zachodniej. Oczywiście osiągnięcie realnej, pełnej gotowości wojsk Obrony Terytorialnej na terenie Polski będzie możliwe ok. 2020 roku. To niezwykle złożone przedsięwzięcie logistyczne. Jestem przekonany, że nawet termin 2020 roku jest bardzo ambitny, ale realny.

Dziękujemy za rozmowę.

2.01.2017, 18:45