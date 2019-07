Michał Falzmann- pierwsza ofiara politycznej MAFII III RP!!!

Dziś mija 28. rocznica tajemniczej i zaskakującej śmierci 38-letniego inspektora Najwyższej Izby Kontroli, Michała Falzmanna. Falzmann odkrył aferę FOZZ, uznawaną za "matkę" wszystkich afer III RP. Dwa dni po tym, jak wystąpił do Narodowego Banku Polskiego o ujawnienie informacji o obrotach pieniężnych na rachunkach Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, nagle zmarł. Śmierć inspektora NIK to jednak dopiero początek serii zaskakujących zgonów.

FOZZ został powołany jako jednostka budżetowa w 1989 r. Formalnie zadaniem Funduszu miał być "cichy" wykup polskiego długu, po atrakcyjnych cenach za pośrednictwem podstawionych spółek. Warto zwrócić uwagę na "kontekst historyczny": na przełomie lat 80. i 90. Polska uważana była za kraj niewydolny gospodarczo i niewypłacalny. Dochodziło do kuriozalnych sytuacji na rynku papierów wartościowych: jeden dolar polskiego długu był wart zaledwie... 22 centy! Z czasem okazało się, że FOZZ, zamiast skupować za bezcen polskie długi, transferował gigantyczne środki do spółek, które za granicą zakładali postkomuniści, oficerowie PRL-owskich służb bezpieczeństwa czy byli wojskowi. Jak później ustalono, w latach 1989-1990 Fundusz otrzymał 9,9 bln starych złotych na swoje zadania, co pozwoliłoby na wykup długu o wartości 7,6 mld dolarów. Jak się jednak okazało, FOZZ wydał na swoje cele statutowe jedynie 69 mln dolarów. Fundusz nabył dług o nominalnej wartości 272 mln dolarów, pozostałe 1,63 mld... rozpłynęło się.