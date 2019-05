Michał Dworczyk:Tusk na pewno nie pomógł Koalicji Europejskiej...

„Donald Tusk na pewno nie pomógł Koalicji Europejskiej” - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk odnosząc się do wystąpień Donalda Tuska przed wyborami do europarlamentu oraz porażki KE.

W rozmowie na antenie Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera zapytany został o opinię, wedle której przewodniczący Rady Europejskiej rzeczywiście zmobilizował do udziału w wyborach Polaków, jednak raczej zwolenników PiS niż KE. Stwierdził:

„Wprowadzenie elementów wojny ideologicznej do kampanii wydaje się, że było jedną z przyczyn porażki tejże koalicji. Donald Tusk na pewno nie pomógł Koalicji Europejskiej”.

Dworczyk w rozmowie podkreślił, że już niebawem nastąpi rekonstrukcja rządu – mandaty europosłów uzyskali wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Beata Kempa oraz rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Pytany o to, czy rekonstrukcja nastąpi w ciągu dwóch tygodni czy wcześniej, odpowiedział:

„[…] ostatecznie to jest decyzja Prezesa Rady Ministrów , to on kształtuje swój rząd”.