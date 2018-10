Michał Dworczyk: stanowisko TSUE było z góry przygotowane

– Tryb i tempo działania Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje na to, że komuś bardzo zależało, by ich stanowisko pojawiło się przed wyobrami w Polsce – powiedział na antenie Trójki Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera.

Unijny Trybunał przychylił się w całości do wniosku Komisji Europejskiej i nakazał wstrzymanie nominacji sędziów Sądu Najwyższego, a tych, którzy zostali odesłani w stan spoczynku, nakazał przywrócić do pracy na warunkach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym. Ponadto Polska ma comiesięcznie informować o wykonaniu środków tymczasowych.

– Trudno oprzeć się wrażeniu, że sytuacja jest dziwna. Nasz rząd miał czas do 18 października, by odnieść się do pytań Trybunału Sprawiedliwości UE. Stanowisko wysłano w czwartek wieczorem, a w piątek rano TUSE przedstawiło swoje. Oznacza to, że nie zapoznali się nim w sposób wnikliwy, a nawet można zaryzykować stwierdzenie, że nie mieli ku temu okazji w ogóle. Ich stanowisko było, więc z góry przygotowane – powiedział Michał Dworczyk.