Michał Dworczyk: Polacy dzięki PiS mogą żyć godnie!

"PiS w swoim programie zabiega o to, aby Polacy mogli żyć godnie; nasi kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów, nasi przyszli samorządowcy zapewnią takie godne życie mieszkańcom gmin, miasteczek i wsi polskich" - mówił Michał Dworczyk szef KPRM.

"To jest czymś naturalnym, że jeżeli ludzie sobie ufają, dobrze współpracują to przynosi to dobre owoce" - mówił, tym samym nawiązując do przemówień premiera Morawieckiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Dlatego gwarancją dobrej współpracy jest wybór kandydatów PiS, bo wtedy jest pewność, że taki samorząd, taki prezydent, taki burmistrz nie będzie chciał konfrontacji z władzami centralnymi, a będzie mu zależało na dobrze poukładanej współpracy" - podkreślił Dworczyk.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaznaczył również, że dziś mamy do czynienia z sytuacją, gdzie niektóre samorządy zamiast "zajmować się sprawami mieszkańców próbują zajmować się jakąś polityką, próbują iść na konfrontacje z rządem".

mor/TVP Info/Fronda.pl