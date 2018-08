Michał Dworczyk: Opozycja totalna i wspierające ją środowiska wzywają do anarchii

„Na razie jest to wypowiedź pana premiera Gowina, natomiast ja mam nadzieję, że do takiej konfrontacji nie dojdzie. To byłby absolutny precedens” - mówił dziś Michał Dworczyk.

Szef kancelarii premiera w rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” stwierdził:

„Żaden organ w Polsce, żadna instytucja w Polsce nie ma prawa do zawieszania uchwalonej przez parlament i podpisanej przez prezydenta ustawy. Trybunał Konstytucyjny może co najwyżej stwierdzić niezgodność z prawem uchwalonego prawa, ale również nie może funkcjonującej ustawy, obowiązującej ustawy”.

Zaznaczył, że wobec tego SN również nie ma takiego prawa. Dodał, że ma nadzieję, że nie dojdzie do takiej konfrontacji, ponieważ byłaby ona szkodliwa zarówno dla Polski jak i Unii Europejskiej.

Odniósł się też do propozycji opozycji totalnej w kwestii funkcjonowania Sądu Najwyższego:

„Niestety nie jest to pierwszy przykład, kiedy PO i Nowoczesna oraz środowiska wspierające te partie wzywają do anarchii i podważają porządek panujący w państwie”.

Dodał, że opozycja do tej pory nie może pogodzić się z faktem, że Polacy oddali władzę parlamentarną Prawu i Sprawiedliwości i dlatego mamy do czynienia z tak nieodpowiedzialnymi wypowiedziami, które mogą doprowadzić do destabilizacji państwa i podważyć zaufanie do jego organów.

dam/300polityka.pl,Polskie Radio